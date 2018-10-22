Хачериди объяснил, почему после матча в Москве показал щитки с флагом Украины

Теги паокевгений хачериди

Хачериди объяснил, почему после матча в Москве показал щитки с флагом Украины

Защитник ПАОК Евгений Хачериди рассказал, по какой причине решил показать щитки в цветах флага Украины после выездного матча со "Спартаком" в Лиге чемпионов (0:0). 

"Щитки я не просто так показал. Когда мы после матча шли к нашим болельщикам, то из сектора "Спартака" начали тыкать пальцами, руками, говорить "Иди сюда". Я же русский знаю и понимаю, что они говорят. Я знал, что руки и пальцы мне показывать нельзя, потому что неизвестно, что потом будет. Вот я и показал щитки. На этом всё и закончилось. 

Правда потом были проблемы с президентом ПАОК. Не то чтобы проблемы, просто его сын звонилагенту и говорил, что так нельзя, ведь его папа русский, а я, мол, показываю такое, проявляю неуважение. 

Я объяснил Вадиму, что это не неуважение, а меня спровоцировали. Я ничего такого не сделал, а просто показал, что я украинец и люблю Украину", - сказал он.

Читайте: В Госдуме России призвали наказать ПАОК и Хачериди за демонстрацию украинского флага | http://soccernews.ru

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