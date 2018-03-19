Хачериди отстранен от тренировок "Динамо" до конца сезона

Защитник "Динамо" Евгений Хачериди будет тренироваться по индивидуальной программе до конца сезона.

Решение об этом принял главный тренер киевлян Александр Хацкевич.

"Это решение тренера, и на это я повлиять не могу. Но я остаюсь профессионалом, как это требует мой контракт. Я буду ждать своего следующего шанса, чтобы помочь клубу. На данный момент я занимаюсь по индивидуальной программе", - подтвердил информацию футболист.

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