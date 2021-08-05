Хачериди перейдет в украинский клуб

Фото: фанатский инстаграм Евгения Хачериди/Автор неизвестен

Украинский защитник Евгений Хачериди перейдет в "Десну" из Чернигова, сообщает "Динамомания".

По сведениям источника, футболист уже согласовал с клубом условия личного контракта. В настоящее время он является свободным агентом, поэтому достанется "Десне" бесплатно.

34-летний Хачериди ранее выступал за "Олком", запорожский "Металлург-2", "Волынь", киевское "Динамо", ПАОК и "Динамо-"Брест". За сборную Украины сыграл 51 матч.

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