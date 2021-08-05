Хачериди перейдет в украинский клуб

Теги евгений хачеридидесна черниговтрансферы

Хачериди перейдет в украинский клуб

Фото: фанатский инстаграм Евгения Хачериди/Автор неизвестен

Украинский защитник Евгений Хачериди перейдет в "Десну" из Чернигова, сообщает "Динамомания".

По сведениям источника, футболист уже согласовал с клубом условия личного контракта. В настоящее время он является свободным агентом, поэтому достанется "Десне" бесплатно.

34-летний Хачериди ранее выступал за "Олком", запорожский "Металлург-2", "Волынь", киевское "Динамо", ПАОК и "Динамо-"Брест". За сборную Украины сыграл 51 матч.

Не пропустите: "Динамо" Киев сыграло вничью с турецким топ-клубом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 4 августа

Главные новости дня: 4 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов