Хачериди перейдет в украинский клуб
Фото: фанатский инстаграм Евгения Хачериди/Автор неизвестен
Украинский защитник Евгений Хачериди перейдет в "Десну" из Чернигова, сообщает "Динамомания".
По сведениям источника, футболист уже согласовал с клубом условия личного контракта. В настоящее время он является свободным агентом, поэтому достанется "Десне" бесплатно.
34-летний Хачериди ранее выступал за "Олком", запорожский "Металлург-2", "Волынь", киевское "Динамо", ПАОК и "Динамо-"Брест". За сборную Украины сыграл 51 матч.
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