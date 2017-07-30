Хачериди раскритиковал работу Коллины

Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди остался недоволен работой экс-куратора судейского корпуса Украины Пьерлуиджи Коллины.

"Не то чтобы я не люблю украинских судей, нет. Но вы же их знаете. Посмотрите на них. Не хочу говорить об арбитрах ничего плохого, но я не знаю, что у нас делает Коллина. Про него можно много наговорить. Пользы никакой - что есть Коллина, что его нет. Наши арбитры как судили, так и судят.

Скажите, разве украинские арбитры обслуживают матчи группового этапа Лиги Чемпионов или хотя бы Лиги Европы? Тогда объясните, какая польза от Коллины?" - приводят слова Хачериди украинские СМИ.

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