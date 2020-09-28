Хачериди сравнил события на Майдане и в Беларуси

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Хачериди сравнил события на Майдане и в Беларуси

Известный украинский футболист Евгений Хачериди поделился мыслями о протестах в Беларуси после переизбрания Александра Лукашенко на пост президента и их схожести с событиями в Украине в 2013-2014 годах.

"В политику я не лезу, не хочу даже обсуждать. Мне главное в футбол играть, а то, что творится в стране, там люди разберутся. Я был на Майдане - там ужас творился. В Беларуси чуть поспокойнее. Тут тоже в Минске... Я новости смотрю. Но в Украине жесть была", - сказал Хачериди.

33-летний защитник с 2019 года выступает за брестское "Динамо", большую часть карьеры провёл в киевском "Динамо" (2007-2018).

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