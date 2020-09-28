Хачериди сравнил события на Майдане и в Беларуси
Известный украинский футболист Евгений Хачериди поделился мыслями о протестах в Беларуси после переизбрания Александра Лукашенко на пост президента и их схожести с событиями в Украине в 2013-2014 годах.
"В политику я не лезу, не хочу даже обсуждать. Мне главное в футбол играть, а то, что творится в стране, там люди разберутся. Я был на Майдане - там ужас творился. В Беларуси чуть поспокойнее. Тут тоже в Минске... Я новости смотрю. Но в Украине жесть была", - сказал Хачериди.
33-летний защитник с 2019 года выступает за брестское "Динамо", большую часть карьеры провёл в киевском "Динамо" (2007-2018).
Не пропустите: Чемпионат Армении приостановлен из-за введенного в стране военного положения. | http://soccernews.ru
главное
-
Смолов поднялся на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России
-
Баланс во всех линиях, новые роли игроков и результат, внушающий надежду! Или как Рональд Куман дебютировал у руля "Барселоны"
-
"Бенфика" подтвердила продажу Диаша в "Манчестер Сити" и покупку Отаменди
-
Главные новости дня: 27 сентября
-
Роналду установил рекорд топ-5 лиг Европы
Лента новостей
-
УЕФА назначил судей на матч ПАОК - "Краснодар"
-
Тедеско рассказал, какое хочет оставить наследие в "Спартаке"
-
"Интер" готов продать трёх игроков ради трансфера Канте
-
Уткин не удивлён победой "Локомотива" над ЦСКА
-
Французский клуб купил защитника "Енисея" за миллион рублей
-
В воскресенье Роналду и Месси забили пенальти с разницей в 146 секунд
-
Алиссон и Алькантара рискуют пропустить ближайший матч "Ливерпуля"
-
Симеоне оценил дебют Луиса Суареса за "Атлетико"
-
"Милан" выдал лучшую беспроигрышную серию за последние 24 года
-
Смолов поднялся на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России
-
Роналду в четвёртый раз в карьере забил в двух стартовых турах чемпионата
-
"Интер" не устроило предложение "Тоттенхэма" по Шкриньяру
-
Куман прокомментировал разгромную победу над "Вильярреалом"
-
Во Франции опровергли интерес "Спартака" к полузащитнику "Нанта" Туре
-
Баланс во всех линиях, новые роли игроков и результат, внушающий надежду! Или как Рональд Куман дебютировал у руля "Барселоны"
-
Пирло подвёл итоги матча с "Ромой"
-
Хачериди сравнил события на Майдане и в Беларуси
-
"Лацио" близок к аренде хавбека "Манчестер Юнайтед"
-
Эмери проиграл все матчи против "Барселоны" на "Камп Ноу"
-
"Бенфика" подтвердила продажу Диаша в "Манчестер Сити" и покупку Отаменди
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18