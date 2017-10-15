Хацкевич: "Динамо" провалило первые 20 минут матча с "Черноморцем"

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Хацкевич: "Динамо" провалило первые 20 минут матча с "Черноморцем"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал поражение своей команды от "Черноморца" (1:2). 

"Если начать с шутки, то мы провалили только первые 20 минут, и этого оказалось достаточно, чтобы проиграть. Если серьезно, есть претензии к группе игроков. Возможно, я не угадал с составом. После того, как счет стал 0:2, команда пыталась играть, создавать моменты. Но нужно выходить и делать это с первых минут.  Что привело к сегодняшнему поражению? В начале игры мы проигрывали много единоборств как внизу, так и верховую борьбу, чем футболисты "Черноморца" пользовались. Еще мы проваливали середину поля, плюс индивидуальные ошибки привели к пропущенным мячам", - приводит слова Хацкевича официальный сайт клуба.

После этого матча "Динамо" осталось на втором матче в Премьер-лиге, но отставание от лидирующего "Шахтера" увеличилось до семи очков.

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