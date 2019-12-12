46-летний тренер Александр Хацкевич может возглавить "Ротор". Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным источника, белорусский специалист и клуб уже согласовали условия контракта.

Ранее Хацкевич работал в минском и киевском Динамо, юношеской и национальной сборными Беларуси.

Ранее сообщалось, что тренер может возглавить "Динамо".

Вчера, 11 декабря, главный тренер "Ротора" Менщиков покинул свой пост.

Отметим, что "Ротор" на данный момент является лидером турнирной таблицы ФНЛ.

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