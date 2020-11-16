Хацкевич назвал лучшего легионера РПЛ
Наставник волгоградского "Ротора" Александр Хацкевич рассказал, какого легионера, выступающего в чемпионате России, он считает лучшим.
"Во всех ведущих командах РПЛ есть минимум по два-три легионера серьёзного уровня. Но Влашич на сегодняшний момент - номер один», – сказал Хацкевич.
В этом сезоне 23-летний Влашич сыграл за ЦСКА 15 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.
По итогам 14 туров армейцы лидируют в РПЛ, опережая "Зенит" на 1 очко.
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