Хацкевич назвал преемника Ярмоленко

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич назвал игрока, который заменит ушедшего в дортмундскую "Боруссию" Андрея Ярмоленко.

"Цыганков уже готов играть. Другой вопрос, как он будет играть, эффективность его игры, но это мы посмотрим в процессе. Виктор достаточно интересный и креативный футболист, однако ему всё же нужно время. У Цыганкова сейчас будет такой период, когда он должен в каждой встрече показывать свой уровень мастерства. Хочу также сказать, что у Цыганкова есть проблема, такая же как у Гонсалеса, и у Ярмоленко - они не хотят играть в обороне" - сказал Хацкевич.

19-летний Цыганков является воспитанником "Динамо", за основную команду выступает с 2016 года, сыграл 38 матчей и забил 8 голов.

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