Хацкевич: "Не хочу комментировать момент с удалением Гармаша"
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич не стал комментировать инцидент с поведением хавбека своей команды Дениса Гармаша в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лацио" (2:2).
Напомним, что футболист был удалён после финального свистка за споры с арбитром.
"Я хочу поблагодарить команду за сегодняшнюю работу. Это только первый матч, но мы с нетерпением ждём ответную игру. "Динамо" атаковало и защищалось хорошо. Те, кого выбрали в стартовый состав, были в лучшем физическом и психологическом состоянии – здесь я имею в виду отсутствие Евгения Хачериди.
Гармаш? Не хочу комментировать его поведение. Я не знаю, что произойдёт во втором матче. Чем дальше мы идём по турнирной сетке, тем труднее соперники. Очевидно, что нам помогут наши фанаты в Киеве", - отметил он. | http://soccernews.ru
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