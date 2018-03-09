Хацкевич: "Не хочу комментировать момент с удалением Гармаша"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич не стал комментировать инцидент с поведением хавбека своей команды Дениса Гармаша в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лацио" (2:2).

Напомним, что футболист был удалён после финального свистка за споры с арбитром.

"Я хочу поблагодарить команду за сегодняшнюю работу. Это только первый матч, но мы с нетерпением ждём ответную игру. "Динамо" атаковало и защищалось хорошо. Те, кого выбрали в стартовый состав, были в лучшем физическом и психологическом состоянии – здесь я имею в виду отсутствие Евгения Хачериди.



Гармаш? Не хочу комментировать его поведение. Я не знаю, что произойдёт во втором матче. Чем дальше мы идём по турнирной сетке, тем труднее соперники. Очевидно, что нам помогут наши фанаты в Киеве", - отметил он. | http://soccernews.ru