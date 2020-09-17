Хацкевич огласил позицию "Ротора" по матчу с "Ростовом"

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Хацкевич огласил позицию "Ротора" по матчу с "Ростовом"

Наставник волгоградского "Ротора" Александр Хацкевич заявил, что его команда намерена играть с "Ростовом" в рамках 8-го тура РПЛ.

"Наша позиция - играть. У нас есть 14-15 здоровых футболистов. И это игроки из основной заявки на сезон, а не молодёжь. "Ростов" опасается, что мы их можем заразить? Понимаю, что "Краснодар" и "Ростов" представляют Россию в еврокубках. Но мы не нарушили регламент. Были готовы к матчу с "Краснодаром". И будем готовы к "Ростову". В каком количестве? Это станет ясно в ближайшее время. Но у нас есть здоровые игроки, готовые выйти на поле", - сказал Хацкевич.

Напомним, что матч между "Ростовом" и "Ротором" должен состояться в субботу, 19 сентября.

По последним данным, в команде из Волгограда 11 заражённых коронавирусом - 10 футболистов и тренер.

Не пропустите: "Ростов" обратился к Прядкину в связи с предстоящим матчем с "Ротором". | http://soccernews.ru
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