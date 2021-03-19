Хацкевич: "Первый раз слышу об увольнении из "Ротора"

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Хацкевич: "Первый раз слышу об увольнении из "Ротора"

Фото РИА Новости / Алексей Майшев

"Ротор" отправил в отставку Александра Хацкевича с поста главного тренера без его ведома.

"Я даже не знаю об этом, нахожусь сейчас в Киеве. Первый раз от вас слышу, что я покидаю пост. Разговоров (об увольнении) не было", - цитирует белорусского специалиста "Р-Спорт".

"Ротор" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 23 туров.

47-летний Хацкевич возглавлял команду с декабря 2019 года. Под его руководством волгоградцы поднялись из ФНЛ в высший дивизион.

Не пропустите: В "Роторе" прокомментировали отставку Хацкевича. | http://soccernews.ru
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