Хацкевич пожаловался на судейство в матче с АЕКом
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич оценил игру своей команды в матче 1/16 финала Лиги Европы против греческого АЕКа (1:1).
"Мы не выиграли, но и не проиграли, ведь позади только первый тайм противостояния. Удалось забить на чужом поле, но не получилось довести игру до победы. Нужно было использовать контратаки, играть смелее. Во втором тайме мы уже больше позиционно оборонялись. Владение мячом было больше у команды соперника. В плане движения первую игру ребята выдержали, и теперь с каждой игрой мы должны прибавлять. Почему было так много фолов со стороны вашей команды? Отвечу коротко: домашнее судейство.
Состав АЕК, который мы предполагали, практически совпал с сегодняшним. У нас тоже была информация, кто будет играть, а кто нет. Схема была та же самая. Да, были другие исполнители, но принцип игры команды соперника не поменялся", - сказал он. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Остановка в Эйбаре перед еврокубками: "Барселона" в гостях у "оружейников"
-
Тяжелый выезд "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" навестит "Хаддерсфилд"
-
Под горячую руку лидера: "Страсбур" едет в гости к разъяренному ПСЖ
-
"Челси" без проблем обыгрывает "Халл Сити" и выходит в четвертьфинал Кубка Англии
-
Инфантино затеял революцию в мировом футболе
Лента новостей
-
Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018
-
"Саутгемптон" близок к приобретению Промеса
-
"Бавария" встретится с "Вольфсбургом" на "Фольксваген-Арене"
-
Остановка в Эйбаре перед еврокубками: "Барселона" в гостях у "оружейников"
-
Тяжелый выезд "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" навестит "Хаддерсфилд"
-
Под горячую руку лидера: "Страсбур" едет в гости к разъяренному ПСЖ
-
Конте прокомментировал победу над "Халлом"
-
Вальверде недоволен календарём Ла Лиги
-
Венгер определил трансферную цель "Арсенала" на лето
-
"Бавария" намерена выкупить Хамеса
-
"Фиорентина" может уволить главного тренера
-
Жиру прокомментировал дебютный гол за "Челси"
-
"Портимоненсе" на выезде переиграл "Фейренсе"
-
Четыре игрока "Вест Бромвича" угнали такси в Барселоне
-
Штёгер продлит контракт с "Боруссией"
-
"Жирона" – "Леганес" - 3:0 (обзор)
-
"Жирона" крупно побеждает "Леганес"
-
"Челси" – "Халл Сити" - 4:0 (обзор)
-
"Челси" без проблем обыгрывает "Халл Сити" и выходит в четвертьфинал Кубка Англии
-
"Монако" – "Дижон" - 4:0 (обзор)
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|11
|2
|Астана
|6
|10
|3
|Славия Прага
|6
|8
|4
|Маккаби Тель-Авив
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|13
|2
|Партизан
|6
|8
|3
|Янг Бойз
|6
|6
|4
|Шкендербеу
|6
|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|6
|10
|2
|Лудогорец
|6
|9
|3
|Истанбул ББ
|6
|8
|4
|Хоффенхайм
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|6
|11
|2
|АЕК
|6
|8
|3
|Риека
|6
|7
|4
|Аустрия Вена
|6
|5
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|6
|14
|2
|Лион
|6
|11
|3
|Эвертон
|6
|4
|4
|Аполлон
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|6
|11
|2
|Копенгаген
|6
|9
|3
|Шериф
|6
|9
|4
|Злин
|6
|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Виктория Плзень
|6
|12
|2
|Стяуа Бухарест
|6
|10
|3
|Лугано
|6
|9
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|6
|4
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|13
|2
|Црвена Звезда
|6
|9
|3
|Кельн
|6
|6
|4
|БАТЭ
|6
|5
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|12
|2
|Марсель
|6
|8
|3
|Коньяспор
|6
|6
|4
|Витория Гимарайнш
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|6
|11
|2
|Эстерсунд ФК
|6
|11
|3
|Заря Луганск
|6
|6
|4
|Герта
|6
|5
|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|6
|13
|2
|Ницца
|6
|9
|3
|Зульте-Варегем
|6
|7
|4
|Витесс
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|16
|2
|Реал Сосьедад
|6
|12
|3
|Русенборг
|6
|5
|4
|Вардар
|6
|1