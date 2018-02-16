Хацкевич пожаловался на судейство в матче с АЕКом

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Хацкевич пожаловался на судейство в матче с АЕКомГлавный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич оценил игру своей команды в матче 1/16 финала Лиги Европы против греческого АЕКа (1:1).

"Мы не выиграли, но и не проиграли, ведь позади только первый тайм противостояния. Удалось забить на чужом поле, но не получилось довести игру до победы. Нужно было использовать контратаки, играть смелее. Во втором тайме мы уже больше позиционно оборонялись. Владение мячом было больше у команды соперника. В плане движения первую игру ребята выдержали, и теперь с каждой игрой мы должны прибавлять. Почему было так много фолов со стороны вашей команды? Отвечу коротко: домашнее судейство.

Состав АЕК, который мы предполагали, практически совпал с сегодняшним. У нас тоже была информация, кто будет играть, а кто нет. Схема была та же самая. Да, были другие исполнители, но принцип игры команды соперника не поменялся", - сказал он.  | http://soccernews.ru

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