Хацкевич прокомментировал своё будущее в "Роторе"
Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич допустил своё увольнение с занимаемого поста.
"Что касается доверия со стороны руководства, надо определиться. Я в первую очередь должен определиться, идём мы дальше вместе или уступаем дорогу", - сказал белорусский специалист.
47-летний Хацкевич возглавляет волгоградскую команду с декабря 2019 года.
"Ротор" набрал 3 очка в 11 турах РПЛ и занимает последнее место в турнирной таблице.
Не пропустите: РПЛ опровергла слухи о вспышке коронавируса в "Роторе". | http://soccernews.ru
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