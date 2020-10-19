Хацкевич прокомментировал своё будущее в "Роторе"

Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич допустил своё увольнение с занимаемого поста.

"Что касается доверия со стороны руководства, надо определиться. Я в первую очередь должен определиться, идём мы дальше вместе или уступаем дорогу", - сказал белорусский специалист.

47-летний Хацкевич возглавляет волгоградскую команду с декабря 2019 года.

"Ротор" набрал 3 очка в 11 турах РПЛ и занимает последнее место в турнирной таблице.

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