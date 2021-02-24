Хацкевич рассказал о несостоявшемся переходе Влашича в киевское "Динамо"

Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич рассказал, что в бытность его работы в киевском "Динамо" украинский клуб мог приобрести хорватского полузащитника "Эвертона" Николу Влашича, который сейчас выступает за московский ЦСКА.

"Нам предлагали Влашича из "Эвертона". Но 4 миллиона аренда, а потом 12 или 13 миллионов, которые за него нужно было бы заплатить - это достаточно серьезные деньги. Сейчас Влашич ведущий футболист ЦСКА, играет в национальной сборной. Но в тот момент Суркис не мог заплатить такие деньги. Но футболист он достаточно интересный и крепкий. Он был бы очень полезен "Динамо" на позиции девятки, скрытого второго форварда", - сказал Хацкевич в интервью каналу Sport Arena в YouTube.

Влашич перешел в ЦСКА из "Эвертона" летом 2018 года на правах аренды. Через год московский клуб выкупил трансфер хорвата за 15,7 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провел за "армейцев" 23 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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