Хацкевич: "Судейство в матче с "Шахтером" было безобразное"
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич раскритиковал судейство в матче 13-го тура чемпионата Украины против "Шахтера" (0:0).
"Какие могут быть претензии к ребятам? Полностью отдались игре, выдержали физически и выполнили план на игру, но судейская ошибка, которая должна была быть, всё-таки произошла. Был чистый пенальти, когда Бутко сыграл рукой. Команда восприняла это очень остро, это просто безобразие.
Чемпионат проводится только для одной команды – нет вопросов. Но надо за такие ошибки наказывать людей, они тоже должны нести ответственность. На такие матчи нужно назначать более квалифицированного арбитра, а этот перед игрой был белее своей жёлтой майки.
У Фонсеки всегда претензии к судьям. Постоянно. Мы на это не обращаем внимания, если нормально судят, но когда допускаются такие ошибки, которые могли повлиять на исход матча… Нужно с этим бороться. Как? Не знаю. Это наш принципиальный соперник, пришло столько болельщиков, но результат нас не удовлетворил", - приводят слова Хацкевича украинские СМИ.
После этого матча "Динамо" осталось на втором месте в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Шахтера" на семь очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|13
|32
|2
|Динамо Киев
|12
|25
|3
|Олимпик Донецк
|13
|23
|4
|Ворскла
|13
|21
|5
|Верес Ровно
|13
|19
|6
|Заря Луганск
|13
|17
|7
|Мариуполь
|12
|16
|8
|Карпаты Львов
|13
|12
|9
|Александрия
|13
|10
|10
|Звезда Кропивницкий
|13
|10
|11
|Черноморец Одесса
|13
|10
|12
|Сталь Каменское
|13
|9