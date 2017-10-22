Хацкевич: "Судейство в матче с "Шахтером" было безобразное"



Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич раскритиковал судейство в матче 13-го тура чемпионата Украины против "Шахтера" (0:0).

"Какие могут быть претензии к ребятам? Полностью отдались игре, выдержали физически и выполнили план на игру, но судейская ошибка, которая должна была быть, всё-таки произошла. Был чистый пенальти, когда Бутко сыграл рукой. Команда восприняла это очень остро, это просто безобразие.

Чемпионат проводится только для одной команды – нет вопросов. Но надо за такие ошибки наказывать людей, они тоже должны нести ответственность. На такие матчи нужно назначать более квалифицированного арбитра, а этот перед игрой был белее своей жёлтой майки.

У Фонсеки всегда претензии к судьям. Постоянно. Мы на это не обращаем внимания, если нормально судят, но когда допускаются такие ошибки, которые могли повлиять на исход матча… Нужно с этим бороться. Как? Не знаю. Это наш принципиальный соперник, пришло столько болельщиков, но результат нас не удовлетворил", - приводят слова Хацкевича украинские СМИ.

После этого матча "Динамо" осталось на втором месте в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Шахтера" на семь очков.

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