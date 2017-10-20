Хацкевич: "В наши ворота мячи залетали после рикошета и подачи со стандартного положения"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич пообщался с журналистами после встречи с "Янг Бойз" (2:2) в третьем туре Лиги Европы.

"Может, сверху показалось, что было два разных тайма. Мы и в первом тайме достаточно активно играли, но без удачи не обойтись. Были моменты – Мбокани подвело исполнительское мастерство, Гонсалес должен был забивать. В наши ворота мячи залетали после рикошета и подачи со стандартного положения. Эти моменты мы разберём внутри команды, кто и за кого отвечал персонально.

Исходили от соперника, они любят контролировать мяч. Мы старались действовать в подобном ключе, но у нас также был и быстрый переход в атаку. Старались расшатывать соперника, искать свободные зоны на флангах, врываться в них из глубины. Что-то получилось, а что-то нет. Ребята на футбольном поле сами решают, когда нужно мяч сохранить, а когда ускорить игру.

К сожалению, нам очень дорого эта ничья обошлась. Хотя в плане турнирной стратегии результат достаточно неплохой. У Виды очень серьёзное рассечение, а Сидорчук завтра пройдёт медобследование, и всё станет ясно", - сказал белорус. | http://soccernews.ru