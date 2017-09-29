Хацкевич: "В перерыве сказал ребятам забыть ошибки, допущенные в первом тайме"

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Хацкевич: "В перерыве сказал ребятам забыть ошибки, допущенные в первом тайме"Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич оценил игру своей команды в матче Лиги Европы с "Партизаном".

Напомним, что по ходу встречи киевляне проигрывали со счетом 0:2, но затем вырвали волевую победу - 3:2.

"В первом тайме была очень высокая заряженность, и это привело к большому количеству брака при переходе от обороны к атаке. В перерыве сказал ребятам забыть ошибки, допущенные в первом тайме, взять мяч под контроль и всё-таки построить игру так, как мы и планировали. Замены усилили нашу игру. Беседин здорово цеплялся за мяч, а Мораес решил исход матча. Ребята вышли и усилили нашу игру. Можно сказать, что проведённые нами замены повлияли на результат матча. 

При разборе игры соперника мы акцентировали внимание ребят на том, что "Партизан" часто использует длинные передачи и делает ставку на Тавамбу. К этому мы были готовы. Но в первом тайме наши полузащитники не справлялись со своими функциями, проигрывали много борьбы. "Партизан" использовал силовой футбол, к которому мы были готовы, а вот то, что соперник "высоко" нас накрывал, не позволяя нам разыгрывать мяч, стало для нас неожиданностью", - отметил он. | http://soccernews.ru

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