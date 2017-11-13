Хацкевич: "Заменить Ярмоленко пока не выходит"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич признал, что игра его команды стала другой после перехода Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию".

"Заменить Ярмоленко пока не выходит. У Цыганкова то травмы, то где-то не хватает опыта. Хотя мы все знаем, что он достаточно интересный парень. Для тренера это потеря, а по-человечески я за Ярмоленко рад. Когда уходит один из лидеров, ты понимаешь, что потеряешь очень многое в атаке. Ярмоленко мог в одиночку решить исход матча в чемпионате. Андрей мог решить судьбу эпизода в тех матчах, которые мы не выиграли, и мы могли бы выиграть", — сказал Хацкевич.

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