"Хаддерсфилд" арендовал Лессля

"Хаддерсфилд" на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря "Майнца" Йонаса Лессля.

Английский клуб арендовал 28-летнего стража ворот до лета 2018 года с правом последующего выкупа.

Лессль выступал за "Майнц" с 2016 года, сыграл 34 матча и пропустил 60 голов.

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