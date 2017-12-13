"Хаддерсфилд" – "Челси" – 1:3, "Бернли" - "Сток Сити" - 1:0 (обзоры)

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"Хаддерсфилд" – "Челси" – 1:3, "Бернли" - "Сток Сити" - 1:0 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух матчей 17-го тура чемпионата Англии.

Видео: "Хаддерсфилд" –  "Челси" – 1:3.

 

Видео: "Бернли" - "Сток Сити" - 1:0.

 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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