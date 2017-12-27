"Хаддерсфилд" и "Бордо" интересуются защитником "Монако"

Защитник "Монако" Теренс Конголо может в январе сменить клубную прописку, сообщает France Football.

По сведениям издания, на 23-летнего голландца претендуют "Хаддерсфилд" и "Бордо", которые хотят арендовать футболиста до конца сезона.

Стоит отметить, что "Монако" купил Конголо прошлым летом у "Фейеноорда" за 15 миллионов евро, однако центрбек не сумел завоевать место в стартовом составе монегасков и провёл всего 6 матчей во всех турнирах.

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