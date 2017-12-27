"Хаддерсфилд" и "Бордо" интересуются защитником "Монако"

Теги монакохаддерсфилд таунбордотеренс конголо

"Хаддерсфилд" и "Бордо" интересуются защитником "Монако"

Защитник "Монако" Теренс Конголо может в январе сменить клубную прописку, сообщает France Football.

По сведениям издания, на 23-летнего голландца претендуют "Хаддерсфилд" и "Бордо", которые хотят арендовать футболиста до конца сезона.

Стоит отметить, что "Монако" купил Конголо прошлым летом у "Фейеноорда" за 15 миллионов евро, однако центрбек не сумел завоевать место в стартовом составе монегасков и провёл всего 6 матчей во всех турнирах. 

Не пропустите: Топ-10 команд 2017 года. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 матчей 2017 года

Топ-10 матчей 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов