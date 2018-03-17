"Хаддерсфилд" – "Кристал Пэлас" - 0:2, "Борнмут" – "Вест Бромвич" - 2:1 (обзоры)

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"Хаддерсфилд" – "Кристал Пэлас" - 0:2, "Борнмут" – "Вест Бромвич" - 2:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 31-го тура английской Премьер-лиги.

"Хаддерсфилд" – "Кристал Пэлас" - 0:2 

"Борнмут" – "Вест Бромвич" - 2:1

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Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
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