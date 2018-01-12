"Хаддерсфилд" купил хавбека "Норвича"

Полузащитник "Норвича" Алекс Притчард стал игроком "Хаддерсфилда", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 12,35 миллионов евро. 24-летний англичанин заключил с "терьерами" контракт до лета 2021 года с опцией продления ещё на один сезон.

Притчард выступал за "Норвич" с 2016 года, сыграл 43 матча и забил 8 голов.

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