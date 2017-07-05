"Хаддерсфилд" купил Инса за девять миллионов евро

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"Хаддерсфилд" купил Инса за девять миллионов евро

Полузащитник "Дерби Каунти" Томас Инс стал игроком "Хаддерсфилда", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила девять миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с с новичком АПЛ контракт до лета 2020 года.

25-летний Инс выступал за "Дерби" с 2015 года, провел за клуб 108 матчей и забил 35 голов. Ранее играл за "Ливерпуль", "Ноттс Каунти", "Блэкпул", "Кристал Пэлас", "Халл Сити" и "Ноттингем Форест". Сыграл 18 поединков за молодежную сборную Англии и забил 3 мяча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.

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