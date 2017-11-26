"Хаддерсфилд" – "Манчестер Сити" – 1:2 (обзор)

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"Хаддерсфилд" – "Манчестер Сити" – 1:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 13-го тура чемпионата Англии между "Хаддерсфилдом" и "Манчестер Сити" (1:2).

Видео: "Хаддерсфилд" – "Манчестер Сити".

 

Не пропустите: "Манчестер Сити" в концовке матча вырывает победу у "Хаддерсфилда". | http://soccernews.ru

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Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 13 29
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 13 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Саутгемптон 13 16
11 Хаддерсфилд Таун 13 15
12 Лестер Сити 13 14
13 Борнмут 13 14
14 Ньюкасл Юнайтед 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Эвертон 13 12
17 Вест Бромвич Альбион 13 11
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 13 8
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