"Хаддерсфилд" – "Манчестер Юнайтед" - 0:2 (обзор)

Теги хаддерсфилд таунманчестер юнайтед

"Хаддерсфилд" – "Манчестер Юнайтед" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 1/8 финала Кубка Англии между "Хаддерсфилдом" и "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Дубль Лукаку выводит "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинал Кубка Англии. | http://soccernews.ru

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