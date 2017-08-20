"Хаддерсфилд" минимально обыграл "Ньюкасл"

Сегодня во втором туре английской Премьер-Лиги "Хаддерсфилд" на своем минимально обыграл "Ньюкасл", что позволило подопечным Давида Вагнера выйти на второе место в турнирной таблице.

"Хаддерсфилд" - "Ньюкасл" - 1:0

Гол: Муй, 50 - 1:0.

"Хаддерсфилд": Лоссль, Смит, Занка, Шиндлер, Лаув, Муй, Биллинг, Качунга (Палмер, 72), Инс (Хефеле, 90+2), Ван ла Парра (Кванер, 69), Мунье.

"Ньюкасл": Эллиот, Манкильо, Мбемба, Ласкеллес, Кларк, Марино, Хэйден (Диаме, 76), Ричи, Перес (Мерфи, 80), Атсу, Гэйл (Хоселу, 52).

Напомним, также сегодня сыграют "Тоттенхэм" и "Челси". | soccernews.ru