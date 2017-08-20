"Хаддерсфилд" минимально обыграл "Ньюкасл"

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"Хаддерсфилд" минимально обыграл "Ньюкасл"Сегодня во втором туре английской Премьер-Лиги "Хаддерсфилд" на своем минимально обыграл "Ньюкасл", что позволило подопечным Давида Вагнера выйти на второе место в турнирной таблице.

"Хаддерсфилд" - "Ньюкасл" - 1:0

Гол: Муй, 50 - 1:0.

"Хаддерсфилд": Лоссль, Смит, Занка, Шиндлер, Лаув, Муй, Биллинг, Качунга (Палмер, 72), Инс (Хефеле, 90+2), Ван ла Парра (Кванер, 69), Мунье.

"Ньюкасл": Эллиот, Манкильо, Мбемба, Ласкеллес, Кларк, Марино, Хэйден (Диаме, 76), Ричи, Перес (Мерфи, 80), Атсу, Гэйл (Хоселу, 52).

Напомним, также сегодня сыграют "Тоттенхэм" и "Челси". | soccernews.ru

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2 Хаддерсфилд Таун 2 6
3 Вест Бромвич Альбион 2 6
4 Уотфорд 2 4
5 Ливерпуль 2 4
6 Саутгемптон 2 4
7 Манчестер Сити 1 3
8 Тоттенхэм 1 3
9 Лестер Сити 2 3
10 Эвертон 1 3
11 Арсенал Лондон 2 3
12 Бернли 2 3
13 Сток Сити 2 3
14 Суонси Сити 2 1
15 Челси 1 0
16 Борнмут 2 0
17 Ньюкасл Юнайтед 2 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 2 0
19 Кристал Пэлас 2 0
20 Вест Хэм Юнайтед 2 0
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