"Хаддерсфилд" минимально переиграл "Фулхэм"

В рамках 11-го тура АПЛ "Фулхэм" на выезде уступил "Хаддерсфилду".

"Хаддерсфилд" - "Фулхэм" 1:0

Гол: Фосу-Менса (аг), 29 - 1:0

"Хаддерсфилд": Лессль, Шиндлер, Конголо, Леве, Йоргенсен, Притчард (Мбенза, 82), Муй, Хогг, Биллинг, Хадерджонай, Мунье (Депуатр, 56).

"Фулхэм": Рико, Ле Маршан, Одои, Фосу-Менса (Кристи, 46), Сери, Сессеньон, Кэрни, Замбо-Ангисса, Шюррле, Вьетто (Макдоналд, 46; Юхансен, 65), Митрович.

Предупреждения: Фосу-Менса (34), Митрович (76).

Читайте также: Впервые за 40 лет три команды из высшего английского дивизиона не проиграли в 11 стартовых матчах чемпионата. | http://soccernews.ru