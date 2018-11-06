"Хаддерсфилд" минимально переиграл "Фулхэм"
В рамках 11-го тура АПЛ "Фулхэм" на выезде уступил "Хаддерсфилду".
"Хаддерсфилд" - "Фулхэм" 1:0
Гол: Фосу-Менса (аг), 29 - 1:0
"Хаддерсфилд": Лессль, Шиндлер, Конголо, Леве, Йоргенсен, Притчард (Мбенза, 82), Муй, Хогг, Биллинг, Хадерджонай, Мунье (Депуатр, 56).
"Фулхэм": Рико, Ле Маршан, Одои, Фосу-Менса (Кристи, 46), Сери, Сессеньон, Кэрни, Замбо-Ангисса, Шюррле, Вьетто (Макдоналд, 46; Юхансен, 65), Митрович.
Предупреждения: Фосу-Менса (34), Митрович (76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|11
|29
|2
|Челси
|11
|27
|3
|Ливерпуль
|11
|27
|4
|Тоттенхэм
|11
|24
|5
|Арсенал Лондон
|11
|23
|6
|Борнмут
|11
|20
|7
|Манчестер Юнайтед
|11
|20
|8
|Уотфорд
|11
|19
|9
|Эвертон
|11
|18
|10
|Лестер Сити
|11
|16
|11
|Вулверхэмптон
|11
|15
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|14
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|11
|14
|Кристал Пэлас
|11
|8
|15
|Бернли
|11
|8
|16
|Саутгемптон
|11
|7
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|6
|18
|Кардифф Сити
|11
|5
|19
|Фулхэм
|10
|5
|20
|Хаддерсфилд Таун
|10
|3