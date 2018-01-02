"Хаддерсфилд" объявил о переходе Конголо



Голландский защитник "Монако" Теренс Конголо перешел в "Хаддерсфилд", сообщает официальный сайт клуба.

Английский клуб арендовал футболиста до лета 2018 года.

23-летний Конголо выступал за "Монако" с 2017 года, провел за клуб 6 матчей. Ранее играл за "Фейеноорд". За сборную Голландии сыграл 3 матча. Чемпион Голландии, обладатель Кубка Голландии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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