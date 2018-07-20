"Хаддерсфилд" объявил о переходе нападающего "Монако"

Теги хаддерсфилд таунмонакоадама диакаби

"Хаддерсфилд" объявил о переходе нападающего "Монако"
Нападающий "Монако" Адама Диакаби перешел в "Хаддерсфилд", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с английским клубом контракт до лета 2021 года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. 

22-летний Диакаби выступал за "Монако" с 2016 года, провел за клуб 22 матча и забил 2 гола. Ранее играл за "Ренн". Сыграл 4 матча за молодежную сборную Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

Не пропустите: "Брайтон" купил трансферную цель "Ростова". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Снова в Одессе: "Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины

Снова в Одессе: "Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов