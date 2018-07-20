"Хаддерсфилд" объявил о переходе нападающего "Монако"



Нападающий "Монако" Адама Диакаби перешел в "Хаддерсфилд", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с английским клубом контракт до лета 2021 года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

22-летний Диакаби выступал за "Монако" с 2016 года, провел за клуб 22 матча и забил 2 гола. Ранее играл за "Ренн". Сыграл 4 матча за молодежную сборную Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

Не пропустите: "Брайтон" купил трансферную цель "Ростова". | http://soccernews.ru