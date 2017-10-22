"Хаддерсфилд" обыграл "Манчестер Юнайтед" впервые за 65 лет

В рамках девятого тура английской Премьер-лиги "Хаддерсфилд" на своём поле оказался сильнее "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает BBC, это первая победа "терьеров" над "красными дьяволами" с 1952 года.

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