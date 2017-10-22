"Хаддерсфилд" обыграл "Манчестер Юнайтед" впервые за 65 лет
В рамках девятого тура английской Премьер-лиги "Хаддерсфилд" на своём поле оказался сильнее "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает BBC, это первая победа "терьеров" над "красными дьяволами" с 1952 года.
Не пропустите: Вагнер прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Отыграться на басках: "Реал" ждет в гости играющий из рук вон плохо "Эйбар"
-
В ожидании интриги: ПСЖ отправляется на "Велодром" в гости к "Марселю"
-
В погоне за Манчестером: "Тоттенхэм" против "Ливерпуля"
-
Обоюдная реабилитация: ЦСКА принимает "Зенит"
-
Последний шанс на интригу: Киевское "Динамо" принимает донецкий "Шахтер"
Лента новостей
-
"Страсбур" на выезде обыграл "Ниццу"
-
"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на замену Де Хеа
-
"Эвертон" - "Арсенал" - 2:5 (обзор)
-
Кононов: "Виновата вся команда"
-
С Днем Рождения, Арсен Венгер! "Арсенал" результативно обыгрывает "Эвертон"
-
"Барселона" выдала лучший старт в Ла Лиге в своей истории
-
Кейн не является приоритетным кандидатом на усиление атаки "Реала"
-
Насри назвал лучшего и самого переоцененного игроков, с которыми ему довелось поиграть
-
Тарханов: "Во втором тайме ничего не дали сделать "Ахмату"
-
"Кельн" - "Вердер" - 0:0 (обзор)
-
ПСЖ планирует усилиться ведущим игроком "Интера"
-
"Кельн" и "Вердер" поделили очки
-
"Урал" - "Ахмат" - 2:0 (обзор)
-
"Кьево" - "Верона" - 3:2 (обзор)
-
"Сталь" и "Черноморец" поделили очки
-
Руни обновил рекорд по количеству голов, забитых "Арсеналу" в рамках Премьер-Лиги одним игроком
-
"Урал" оказался сильнее "Ахмата"
-
Перес определился с приоритетным кандидатом на замену Зидану
-
Бубнов: "Поставил на минимальную победу "Зенита", но счет вполне может быть крупнее"
-
ЦСКА и "Зенит" назвали свои составы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|9
|25
|2
|Манчестер Юнайтед
|9
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Челси
|9
|16
|5
|Арсенал Лондон
|9
|16
|6
|Уотфорд
|9
|15
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Бернли
|9
|13
|10
|Саутгемптон
|9
|12
|11
|Хаддерсфилд Таун
|9
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|11
|13
|Вест Бромвич Альбион
|9
|10
|14
|Лестер Сити
|9
|9
|15
|Суонси Сити
|9
|8
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|8
|17
|Сток Сити
|9
|8
|18
|Эвертон
|9
|8
|19
|Борнмут
|9
|7
|20
|Кристал Пэлас
|9
|3