"Хаддерсфилд" подписал десятого игрока за лето

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"Хаддерсфилд" подписал десятого игрока за лето

Защитник "Копенгагена" Матиас Йоргенсен стал игроком "Хаддерсфилда", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 2,7 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с "терьерами" контракт до лета 2020 года. Стоит отметить, что датчанин стал десятым новичком английского клуба в летнее трансферное окно.

27-летний Йоргенсен выступал за "Копенгаген" с 2007 по 2012 годы, а также с 2014 года, провел за клуб 269 матчей и забил 16 голов. Также играл за ПСВ. За сборную Дании сыграл 10 поединков. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

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