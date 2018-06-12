"Хаддерсфилд" подписал хавбека сборной Египта

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"Хаддерсфилд" подписал хавбека сборной Египта

Египетский полузащитник "Сток Сити" Рамадан Собхи перешел в "Хаддерсфилд", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 6,5 миллионов евро. Футболист подписал с клубом контракт до лета 2021 года.

20-летний Собхи выступал за "Сток Сити" с 2016 года, провел за клуб 46 матчей и забил 3 гола. Ранее играл за "Аль Ахли". За сборную Египта сыграл 19 матчей и забил 1 мяч. Двукратный чемпион Египта, двукратный обладатель Суперкубка Египта. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.

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