"Хаддерсфилд" подписал вратаря "Лестера"

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"Хаддерсфилд" подписал вратаря "Лестера"

Вратарь "Лестера" Бен Хэймер стал игроком "Хаддерсфилда", сообщает официальный сайт клуба.

30-летний страж ворот присоединился к "терьерам" на правах свободного агента и заключил контракт по схеме "3+1".

Хэймер выступал за "Лестер" с 2014 года, сыграл 20 матчей. Сдавался в аренду "Ноттингем Форест" и "Бристоль Сити".

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