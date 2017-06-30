"Хаддерсфилд" приобрел хавбека "Манчестер Сити" Муя

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"Хаддерсфилд" приобрел хавбека "Манчестер Сити" Муя

Австралийский полузащитник "Манчестер Сити" Аарон Муй стал игроком "Хаддерсфилда", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 11,3 миллиона евро. Хавбек стал самым дорогим игроком в истории "терьеров" и подписал с ними контракт до лета 2020 года.

26-летний Муй выступал за "Манчестер Сити" с 2016 года, но не провел за клуб ни одного матча. В минувшем сезоне хавбек играл за "Хаддерсфилд" на правах аренды, сыграл 51 матч и забил 4 мяча. Ранее играл за "Болтон", "Сент-Миррен", "Вестерн Сидней Уондерерз" и "Мельбурн Сити". За сборную Австралии сыграл 26 поединков и забил 5 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

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