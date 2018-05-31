"Хаддерсфилд" продлил контракт с главным тренером

"Хаддерсфилд" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Дэвидом Вагнером.

46-летний специалист заключил с "терьерами" соглашение до лета 2021 года. Предыдущий договор истекал в 2019 году.

Напомним, что Вагнер вывел "Хаддерсфилд" в АПЛ и смог сохранить с клубом прописку в высшем дивизионе по итогам минувшего сезона.

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