"Хаддерсфилд" разгромно обыграл "Борнмут"

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"Хаддерсфилд" разгромно обыграл "Борнмут"В матче 27-го тура английской Премьер-Лиги "Хаддерсфилд" на своем поле разгромил "Борнмут".

"Хаддерсфилд" - "Борнмут" - 4:1

Голы: Притчард, 7 - 1:0, Станислас, 14 - 1:1, Мунье, 27 - 2:1, Мунье, 66 - 3:1, Ван ла Парра, 90+5 - 4:1 (пенальти).

"Хаддерсфилд": Лоссль, Хадерджонаж, Занка, Шиндлер, Мэлоун (Конголо, 52), Хогг, Притчард, Инс (Кванер, 65), Муй (Биллинг, 76), Ван ла Парра, Мунье.

"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, С. Кук (Смит, 70), Аке, Фрэйзер, Л. Кук, Гослинг, Дэниелс, Айб (Кинг, 58), Уилсон, Станислас (Муссе, 65).

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