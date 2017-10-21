"Хаддерсфилд" шокирует "Манчестер Юнайтед", "Лестер" побеждает "Суонси" и другие результаты

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"Хаддерсфилд" шокирует "Манчестер Юнайтед", "Лестер" побеждает "Суонси" и другие результаты

Представляем результаты 9-го тура АПЛ.

"Хаддерсфилд" – "Манчестер Юнайтед" 2:1

Голы: Муй, 28, 1:0, Депуатр, 33 - 2:0, Рэшфорд, 78 - 2:1

"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Леве, Смит, Шиндлер, Хогг, Уильямс, Муй, Инс (Мэлоун, 90), Качунга (ван Ла Парра, 39), Депуатр (Мунье, 70).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Джонс (Линделеф, 23), Смоллинг, Валенсия, Лингард, Янг, Эррера, Матич, Мата, Марсьяль (Мхитарян, 46), Лукаку.

Предупреждения: Смит (8), Марсьяль (8), Шиндлер (9), Янг (60), Муй (66), Уильямс (79).  


"Сток Сити" – "Борнмут" 1:2

Голы: Серман, 16 - 0:1, Станислас (пен), 18 - 0:2, Диуф, 63 - 1:2

"Сток Сити": Батленд, Кэмерон, Шоукросс, Питерс, Зума, Флетчер, Аллен, Джонсон (Крауч, 59), Шупо-Мотинг, Диуф, Хесе (Берахино, 80).

"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Аке, Станислас, Кук (Артер, 77), Серман, Айб (Пью, 87), Муссе (Кук, 62), Афобе.

Предупреждение: Кук (67).


"Ньюкасл" – "Кристал Пэлас" 1:0

Гол: Мерино, 86 - 1:0

"Ньюкасл": Эллиот, Ласселс, Манкильо, Йедлин, Лежен, Ритчи, Хэйден (Мерино, 56), Шелви, Атсу, Перес (Диаме, 66), Хоселу (Митрович, 78).

"Кристал Пэлас": Сперони, Дэнн, ван Анхолт, Уорд, Сако, Миливоевич, Кабай, Заа (Лофтус-Чик, 77), Макартур (Сако, 88), Таунсенд, Шлупп.

Предупреждения: Лежен (21), Кабай (28), ван Анхолт (29), Ласселс (29), Манкильо (60), Хоселу (66).  


"Суонси" – "Лестер" 1:2

Голы: Фернандес (аг), 25 - 0:1, Окадзаки, 49 - 0:2, Моусон, 56 - 1:2

"Суонси": Фабианьски, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Саншеш (Раутледж, 78), Бриттон (Ки Сон Ен, 46), Кэрролл, Нарсинх (Дайер, 56), Айю, Абрахам.

"Лестер": Шмейхель, Морган, Фукс, Симпсон, Магуайр, Марез (Грэй, 87), Иборра, Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки (Кинг, 68), Варди.

Предупреждение: Фукс (15).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 9 25
2 Манчестер Юнайтед 9 20
3 Тоттенхэм 8 17
4 Челси 9 16
5 Арсенал Лондон 9 16
6 Уотфорд 9 15
7 Ньюкасл Юнайтед 9 14
8 Ливерпуль 8 13
9 Бернли 9 13
10 Саутгемптон 9 12
11 Хаддерсфилд Таун 9 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 9 11
13 Вест Бромвич Альбион 9 10
14 Лестер Сити 9 9
15 Суонси Сити 9 8
16 Вест Хэм Юнайтед 9 8
17 Сток Сити 9 8
18 Эвертон 9 8
19 Борнмут 9 7
20 Кристал Пэлас 9 3
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