"Хаддерсфилд" шокирует "Манчестер Юнайтед", "Лестер" побеждает "Суонси" и другие результаты
Представляем результаты 9-го тура АПЛ.
"Хаддерсфилд" – "Манчестер Юнайтед" 2:1
Голы: Муй, 28, 1:0, Депуатр, 33 - 2:0, Рэшфорд, 78 - 2:1
"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Леве, Смит, Шиндлер, Хогг, Уильямс, Муй, Инс (Мэлоун, 90), Качунга (ван Ла Парра, 39), Депуатр (Мунье, 70).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Джонс (Линделеф, 23), Смоллинг, Валенсия, Лингард, Янг, Эррера, Матич, Мата, Марсьяль (Мхитарян, 46), Лукаку.
Предупреждения: Смит (8), Марсьяль (8), Шиндлер (9), Янг (60), Муй (66), Уильямс (79).
"Сток Сити" – "Борнмут" 1:2
Голы: Серман, 16 - 0:1, Станислас (пен), 18 - 0:2, Диуф, 63 - 1:2
"Сток Сити": Батленд, Кэмерон, Шоукросс, Питерс, Зума, Флетчер, Аллен, Джонсон (Крауч, 59), Шупо-Мотинг, Диуф, Хесе (Берахино, 80).
"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Аке, Станислас, Кук (Артер, 77), Серман, Айб (Пью, 87), Муссе (Кук, 62), Афобе.
Предупреждение: Кук (67).
"Ньюкасл" – "Кристал Пэлас" 1:0
Гол: Мерино, 86 - 1:0
"Ньюкасл": Эллиот, Ласселс, Манкильо, Йедлин, Лежен, Ритчи, Хэйден (Мерино, 56), Шелви, Атсу, Перес (Диаме, 66), Хоселу (Митрович, 78).
"Кристал Пэлас": Сперони, Дэнн, ван Анхолт, Уорд, Сако, Миливоевич, Кабай, Заа (Лофтус-Чик, 77), Макартур (Сако, 88), Таунсенд, Шлупп.
Предупреждения: Лежен (21), Кабай (28), ван Анхолт (29), Ласселс (29), Манкильо (60), Хоселу (66).
"Суонси" – "Лестер" 1:2
Голы: Фернандес (аг), 25 - 0:1, Окадзаки, 49 - 0:2, Моусон, 56 - 1:2
"Суонси": Фабианьски, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Саншеш (Раутледж, 78), Бриттон (Ки Сон Ен, 46), Кэрролл, Нарсинх (Дайер, 56), Айю, Абрахам.
"Лестер": Шмейхель, Морган, Фукс, Симпсон, Магуайр, Марез (Грэй, 87), Иборра, Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки (Кинг, 68), Варди.
Предупреждение: Фукс (15).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|9
|25
|2
|Манчестер Юнайтед
|9
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Челси
|9
|16
|5
|Арсенал Лондон
|9
|16
|6
|Уотфорд
|9
|15
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Бернли
|9
|13
|10
|Саутгемптон
|9
|12
|11
|Хаддерсфилд Таун
|9
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|11
|13
|Вест Бромвич Альбион
|9
|10
|14
|Лестер Сити
|9
|9
|15
|Суонси Сити
|9
|8
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|8
|17
|Сток Сити
|9
|8
|18
|Эвертон
|9
|8
|19
|Борнмут
|9
|7
|20
|Кристал Пэлас
|9
|3