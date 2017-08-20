"Хаддерсфилд" стал автором уникального достижения

"Хаддерсфилд Таун" стал автором уникального достижения для английской Премьер-Лиги, информирует OptaJoe.

Так, "терьеры" стали первым клубом в новейшей истории высшего дивизиона страны, который в двух своих дебютных матчах в рамках АПЛ одержал две победы.

Напомним, в первом туре "Хаддерсфилд" разгромил "Кристал Пэлас", а сегодня подопечные Давида Вагнера обыграли "Ньюкасл". | soccernews.ru