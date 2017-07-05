"Хаддерсфилд" усилился форвардом "Монпелье" Мунье

Новичок английской Премьер-лиги "Хаддерсфилд" подписал нападающего "Монпелье" Стива Мунье.

Как говорится на официальном сайте английского клуба, контракт рассчитан на четыре года.

Сумма сделки составила 13 миллионов евро. Это рекордный трансфер для клуба.

В прошлом сезоне 22-летний нападающий в 35-ти матчах забил 14 голов.

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