"Хаддерсфилд" усилился защитником "Боруссии"

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"Хаддерсфилд" усилился защитником "Боруссии"

"Хаддерсфилд" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника дортмундской "Боруссии" Эрика Дурма.

Детали трансфера пока неизвестны. По некоторым данным, 26-летний немец заключил с английским клубом контракт по схеме "1+1".

Дурм находился в структуре "Боруссии" с 2012 года, за основную команду "шмелей" выступал с 2013 года, сыграл 97 матчей и забил 2 гола. 

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