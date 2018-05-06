"Хаддерсфилд" устоял на "Этихаде": "Ман Сити" впервые в сезоне не забил дома

Воскресную программу 37-го тура английской Премьер-Лиги открывал поединок новоиспеченного чемпиона "Манчестер Сити" и новичка элитного дивизиона "Хаддерсфилда". Перед игрой все прогнозы сводились к одному – сколько мячей команда Пепа Гвардиолы забьет в ворота "терьеров". Однако на деле все получилось иначе. Подопечные Давида Вагнера, которые еще не обеспечили себе место в сильнейшей лиге Англии на следующий сезон, дали настоящий бой "горожанам".

Первый тайм, как ни странно, прошел в обоюдоострой борьбе. Хотя собравшиеся на "Этихаде" болельщики "Ман Сити" ожидали просто дождь мячей от своих любимцев. Голевые моменты "горожане" действительно создавали, но гости отвечали не менее опасно и в таком же количестве, что серьезно озадачило испанского специалиста чемпионов уже к перерыву.

Итак, хозяева могли забивать в первой половине игры как минимум трижды. В дебюте встречи Давид Силва пробивал с острого угла, но Лёссль потянул мяч. К исходу четверти часа отличную трехходовку разыграли Давид Силва, Сане и Де Брюйне. Последний целил с линии штрафной в ближнюю шестерку, но и тут голкипер "терьеров" сыграл выше всяких похвал. А уже после экватора тайма все тот же Де Брюйне мощно приложился по мячу с близкого расстояния, но мяч, к счастью для гостей, полетел точно в руки голкипера "Хаддерсфилда".

Могли забивать до перерыва и подопечные Давида Вагнера. Можно вспомнить разыгранный стандарт гостей на 12-й минуте, когда мяч хитрым образом был проброшен мимо стенки на ближнюю штангу, однако удар у Хадергьоная не получился и мяч стал легкой добычей Эмерсона. Еще раз голкипер "горожан" вступил в игру после дальнего удара Притчарда. Если бы не сейв вратаря – быть бы голу в этом эпизоде. А наилучший шанс открыть счет имел Лёв. Массированная атака "Хаддерсфилда" закончилась тем, что Муй покатил мяч в штрафную на набегающего Лёва, а тот, видимо, хотел попасть в ближнюю девятку, но сфера после пушечного удара пролетела в сантиметрах от крестовины.

Во втором тайме игра проходила в более спокойном темпе. Во всяком случае, голевых моментов было значительно меньше. Было очевидно, что гости поставили задачу удержать ничью. Гвардиолу такой расклад не устраивал и Пеп довольно быстро поменял линию полузащиты, выпустив на поле акцентированных на атаку игроков. Сказать, что это помогло "горожанам" обострить игру было бы не правильно. Да, "Ман Сити" имел подавляющее игровое преимущество, подал множество угловых и штрафных, но цифры на табло не менялись.

К концу матча наставник чемпионов погрустнел совсем, видно очень хотел Гвардиола побить очередной рекорд Премьер-лиги. Но "Хаддерсфилд" выстоял и даже мог наказать "горожан" в концовке результативной контратакой, но не вышло пробить Эмерсона.

Тем не менее, эта ничья войдет в историю для "терьеров" и возможно все-таки поможет удержаться в Премьер-лиге.

"Манчестер Сити" – "Хаддерсфилд" – 0:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Стоунс (Бернарду Силва, 73), Делф (Менди, 57), Де Брюйне (Гюндоган, 67), Фернандиньо, Стерлинг, Давид Силва, Сане, Жезус.

"Хаддерсфилд": Лессль, Смит, Лёв (Мэлоун, 78), Шиндлер, Конголо, Занка, Хадергьонай, Хогг, Муй, Притчард (ла Парра, 82), Мунье (Депуатр, 60).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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