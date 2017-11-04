"Хаддерсфилд" – "Вест Бромвич" - 1:0, "Суонси" – "Брайтон" - 0:1 (обзоры)

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"Хаддерсфилд" – "Вест Бромвич" - 1:0, "Суонси" – "Брайтон" - 0:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 11-го тура английской Премьер-лиги.

"Хаддерсфилд" – "Вест Бромвич" - 1:0

"Суонси" – "Брайтон" - 0:1

Не пропустите: "Бернли", "Брайтон", "Хаддерсфилд" и "Борнмут" заработали по три очка. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 28
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 10 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Вест Бромвич Альбион 11 10
16 Борнмут 11 10
17 Вест Хэм Юнайтед 11 9
18 Суонси Сити 11 8
19 Эвертон 10 8
20 Кристал Пэлас 10 4
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