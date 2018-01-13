"Хаддерсфилд" - "Вест Хэм" - 1:4, "Уотфорд" - "Саутгемптон" - 2:2 (обзоры)

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"Хаддерсфилд" - "Вест Хэм" - 1:4, "Уотфорд" - "Саутгемптон" - 2:2 (обзоры)

Представляем вашему вниманию обзор матчей 23-го тура АПЛ.

"Хаддерсфилд" - "Вест Хэм"

"Уотфорд" - "Саутгемптон"

Читайте также: "Вест Хэм" разгромил "Хаддерсфилд" и другие результаты 23-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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