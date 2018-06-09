"Хаддерсфилд" выкупил защитника "Монако"

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"Хаддерсфилд" выкупил защитника "Монако"

"Хаддерсфилд" на своём официальном сайте объявил о выкупе прав на защитника "Монако" Теренса Конголо.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. 24-летний голландец заключил с "терьерами" четырёхлетний контракт.

Конголо минувший сезон провёл в "Хаддерсфилде" на правах аренды, сыграл 17 матчей, результативными действиями не отличался. 

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