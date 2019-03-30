"Хаддерсфилд" вылетел из АПЛ

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"Хаддерсфилд" вылетел из АПЛ

"Хаддерсфилд" в следующем сезоне будет выступать в Чемпионшипе.

В рамках 32-го тура АПЛ "Хаддерсфилд" уступил "Кристал Пэлас" (0:2) и потерял шансы остаться в Премьер-лиге.

Отметим, что до конца чемпионата осталось 6 туров. "Хаддерсфилд" с 14 очками замыкает турнирную таблицу АПЛ.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" сильнее "Уотфорда" и другие результаты 32-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru

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