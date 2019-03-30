"Хаддерсфилд" вылетел из АПЛ
"Хаддерсфилд" в следующем сезоне будет выступать в Чемпионшипе.
В рамках 32-го тура АПЛ "Хаддерсфилд" уступил "Кристал Пэлас" (0:2) и потерял шансы остаться в Премьер-лиге.
Отметим, что до конца чемпионата осталось 6 туров. "Хаддерсфилд" с 14 очками замыкает турнирную таблицу АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|31
|77
|2
|Ливерпуль
|31
|76
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|31
|61
|5
|Арсенал Лондон
|30
|60
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|31
|44
|8
|Лестер Сити
|32
|44
|9
|Уотфорд
|31
|43
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|31
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|32
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14