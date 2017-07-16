Хаддлстоун перебрался в "Дерби Каунти"

Полузащитник "Халла" Том Хаддлстоун перешел в "Дерби Каунти", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист заключил с клубом соглашение по схеме "2+1". Стоимость сделки составила около двух миллионов евро.

Отметим. что Хаддлстоун является воспитанником "Дерби Каунти".

В минувшем сезоне Хаддлстоун провел 39 матчей, отметился двумя голами и одним ассистом.

Читайте также: "Халл" нацелился на форварда "Ливерпуля". | http://soccernews.ru