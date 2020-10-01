Хадсон-Одои хочет перейти в "Баварию"

Вингер лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои намерен сменить клубную прописку, утверждает Sky Sport Deutschland.

По информации источника, 19-летний англичанин заинтересован в переходе в "Баварию", которая претендовала на него полтора года назад.

Впрочем, "синие" рассчитывают на своего воспитанника, поэтому его продажа в это трансферное окно маловероятна.

За основную команду "Челси" Хадсон-Одои провёл 65 матчей, забил 9 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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