Хадсон-Одои хочет перейти в "Баварию"
Вингер лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои намерен сменить клубную прописку, утверждает Sky Sport Deutschland.
По информации источника, 19-летний англичанин заинтересован в переходе в "Баварию", которая претендовала на него полтора года назад.
Впрочем, "синие" рассчитывают на своего воспитанника, поэтому его продажа в это трансферное окно маловероятна.
За основную команду "Челси" Хадсон-Одои провёл 65 матчей, забил 9 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
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|Команда
|М
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|2
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|27
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|3
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|27
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|27
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|6
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
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|11
|Эвертон
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
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|Борнмут
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|19
|Уотфорд
|27
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