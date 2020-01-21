Хадсон-Одои, Канте и Озил в старте на матч "Челси" - "Арсенал"
Тренерские штабы "Челси" и "Арсенала" огласили стартовые составы на матч 24-го тура АПЛ.
"Челси": Аррисабалага - Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон - Канте, Жоржинью, Ковачич - Виллиан, Абрахам, Хадсон-Одои.
Запасные: Кабальеро, Зума, Алонсо, Баркли, Маунт, Педро, Батушайи.
"Арсенал": Лено - Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Сака - Торрейра, Джака - Пепе, Озил, Мартинелли - Ляказетт.
Запасные: Мартинес, Холдинг, Мэйтланд-Найлз, Гендоузи, Уиллок, Себальос, Нкетиа.
Матч "Челси" - "Арсенал" состоится сегодня, 21 января, и начнется - в 23:15 (мск).
А еще: Артета сделал заявление о предстоящем матче "Арсенала" с "Челси"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|23
|48
|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|23
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|23
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Кристал Пэлас
|23
|30
|10
|Арсенал Лондон
|23
|29
|11
|Эвертон
|23
|29
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|29
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|Саутгемптон
|23
|28
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|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|25
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|17
|Уотфорд
|23
|23
|18
|Астон Вилла
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|22
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|Борнмут
|23
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|23
|17