Хадсон-Одои, Канте и Озил в старте на матч "Челси" - "Арсенал"

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Хадсон-Одои, Канте и Озил в старте на матч "Челси" - "Арсенал"

Тренерские штабы "Челси" и "Арсенала" огласили стартовые составы на матч 24-го тура АПЛ.

"Челси": Аррисабалага - Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон - Канте, Жоржинью, Ковачич - Виллиан, Абрахам, Хадсон-Одои.

Запасные: Кабальеро, Зума, Алонсо, Баркли, Маунт, Педро, Батушайи.

"Арсенал": Лено - Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Сака - Торрейра, Джака - Пепе, Озил, Мартинелли - Ляказетт.

Запасные: Мартинес, Холдинг, Мэйтланд-Найлз, Гендоузи, Уиллок, Себальос, Нкетиа.

Матч "Челси" - "Арсенал" состоится сегодня, 21 января, и начнется - в 23:15 (мск).

А еще: Артета сделал заявление о предстоящем матче "Арсенала" с "Челси"| http://soccernews.ru
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